Новое поколение СЭП функционирует на базе международного стандарта и может проводить межбанковские платежи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Сегодня, 1 апреля, в Украине начало работать новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП).

Как сообщает пресс-служба НБУ, данное поколение СЭП функционирует на базе международного стандарта ISO 20022 и может проводить межбанковские платежи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

"Сегодня состоялась одна из крупнейших миграций, которую когда-либо осуществляли финансовые учреждения Украины. Подобные изменения происходят раз в поколение", - отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Видео дня

К переходу на новое поколение СЭП были привлечены все банки, Государственная казначейская служба, Национальный депозитарий Украины, а также компании-разработчики программного обеспечения.

Как говорится в сообщении, новое поколение СЭП построено с использованием современных программных и технических средств, что дает возможность осуществлять электронные платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее.

"Благодаря стандарту ISO 20022 появилась возможность унификации платежных сообщений, создание единых правил их заполнения и обработки, расширение реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией", - говорится в сообщении.

Теперь система работает в режиме 24/7, что предусматривает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановления работы системы и мгновенный переход от текущего к следующему календарному дню.

В НБУ также отметили, что, учитывая получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, регулятор продолжает работать над возможностью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Стандарт ISO 20022

Стандарт ISO 20022 - это технологическая платформа, которая дает возможность упростить механические процессы при осуществлении платежей, переносить больше сопроводительной информации о платеже, что удешевляет транзакции и повышает гарантированность их доставки.

В мае 2021 года Национальный банк начал разработку нового поколения системы электронных платежей (СЭП) на основе международного стандарта ISO 20022. Сообщалось, что в планах регулятора до конца 2022 года не только модернизировать работу СЭП, но и перевести ее работу в режим 24/7, так как на тот момент она работала в режиме 23/7.

Изначально планировалось, что платежная инфраструктура Украины перейдет на международный стандарт ISO 20022 до конца 2021 года.

Вас также могут заинтересовать новости: