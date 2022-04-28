Среди факторов подорожания - инфляция и затраты на логистику.

В Украине цены на продукты питания могут вырасти на 20%.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (ВАС) Денис Марчук в эфире информационного телемарафона.

"В Украине будет и хлеб, и к хлебу. Аграрии сейчас выполняют свою стратегическую задачу. Они работают над посевной кампанией, заботятся, чтобы засеять поля культурами, которые будут необходимы для обеспечения продовольствием населения и армии. Однако процесс доступности к продукции ухудшился из-за военных действий, поэтому цены на пищевые продукты несколько вырастут. Еще до войны выросли цены на энергоносители, газ, горюче-смазочные материалы, а с ее началом очень осложнились логистические цепи - разрушены мосты и пути. Сейчас продукция доставляется объездными дорогами, что увеличивает расходы на транспортировку", - отметил Марчук.

По его словам, к факторам подорожания продовольствия добавляется также инфляция.

"Также не следует забывать... о влиянии уровня инфляции в Украине, который с приходом войны вырос. Можно прогнозировать рост цен на продукты в Украине не менее чем на 20%", - добавил заместитель председателя ВАС.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в марте в годовом выражении - по сравнению с мартом 2021 года - составляла 13,7%, ускорившись с 10,7% в феврале.

Кроме того, в апреле 2022 года по сравнению с прошлым месяцем уже выросли средние цены на крупы, а также взлетели цены на овощи.

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