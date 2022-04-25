Значительно подорожали огурцы короткоплодные и тепличные.

В Украине в апреле 2022 года по сравнению с прошлым месяцем средние цены на свежие овощи значительно возросли.

По данным сайта "Минфин", в марте огурцы гладкие стоили в среднем 79,58 грн/кг, а сейчас – 85,97 грн/кг. Значительно подорожали огурцы короткоплодные – с 80,72 грн/кг до 137 грн/кг и тепличные огурцы – с 83,40 грн/кг до 119,90 грн/кг.

Помидоры красные в прошлом месяце стоили 70,31 грн/кг, теперь – 85,40 грн/кг. Помидоры розовые подорожали с 89,50 грн/кг до 149,70 грн/кг, помидоры сливка – с 82,99 грн/кг до 101,20 грн/кг.

Килограмм лука репчатого можно купить в среднем за 18,93 грн/кг (в прошлом месяце цена была 16,75 грн/кг), а лука синего - за 39,90 грн/кг (была 24,66 грн/кг).

Более чем на 18 грн подорожал молодой картофель - сейчас его средняя цена 45,25 грн/кг.

Вместе с тем капуста молодая упала в цене с 53,38 грн/кг до 41,90 грн/кг, а капуста белокочанная – с 24,34 грн/кг до 22,62 грн/кг.

Напомним, оптовые цены на картофель в Украине опустились до 4-8 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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