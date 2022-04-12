Cтремительно выросли цены на продукты питания, фармацевтические товары и топливо.

Рост инфляции до 13,7% в годовом измерении в марте обусловлен нарушением цепей поставок, неравномерным спросом, увеличением расходов бизнеса и физическим уничтожением активов предприятий из-за полномасштабного нападения России на Украину.

Об этом говорится в комментарии Национального банка по инфляции, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что ускорение инфляции также может объясняться вероятным значительным ростом цен в частично захваченных областях из-за блокирования российскими захватчиками поставок товаров. Прежде всего стремительно выросли цены на продукты питания, фармацевтические товары и топливо.

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 16,6%. Ускорилось подорожание почти всех товаров, относящихся к этой группе, в частности молочной продукции, мясных, макаронных, кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

Темпы роста цен на непродовольственные товары также ускорились, но в годовом измерении остались сравнительно невысокими (3,6%) учитывая фиксированный курс гривны и переориентацию спроса граждан на первоочередные товары.

Рост цен на сырые продукты питания ощутимо ускорился (до 20,7%. По причине ограниченного предложения быстрее дорожали овощи борщевого набора. Росли также цены на импортные и тепличные овощи (огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны) из-за нарушения цепей поставок, удорожание энергоносителей и захват части территорий, прежде всего на юге Украины, специализирующемся на выращивании этих овощей.

"Ускорение потребительской инфляции в марте свидетельствует об ощутимом усилении инфляционного давления из-за нарушения цепочек поставок, сокращения предложения, роста производственных затрат и повышенного спроса населения на отдельные товары и услуги. Мероприятия Национального банка, Верховной Рады и правительства Украины направляются на сдерживание роста цен", - отметили в НБУ.

Потребительская инфляция в Украине в марте в годовом выражении - по сравнению с мартом 2021 года – составила 13,7%, ускорившись с 10,7% в феврале.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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