Минэкономики оценивает уровень «тени» в Украине в 31% ВВП.

Уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2020 года составил 31% ВВП, что на 3 процентных пункта больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Министерство развития экономики.

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«Распространение пандемии и усложнение условий экономической деятельности, сформированные в результате введения вынужденных ограничительных мер, привели к росту теневой экономики в Украине.

По предварительным расчетам Минэкономики, уровень тени в январе-сентябре-2020 составил 31% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. больше показателя января-сентября 2019 года», — сказано в аналитической записке министерства.

При этом отмечается, что разные методы показывают разную динамику уровня теневой экономики, что свидетельствует о нетипичном характере коронакризиса по сравнению с другими кризисными периодами.

Как отмечается в аналитической записке, большинство видов экономической деятельности показали тенденцию к росту уровня теневой экономики.

В секторальном разрезе наибольший уровень тени в минувшем году был зафиксирован в секторе транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — 54% валовой добавленной стоимости отрасли, что на 22 п.п. больше показателя за девять месяцев 2019 года.

В добывающей промышленности, по оценкам министерства, уровень теневой экономики вырос до 39%, по операциям с недвижимостью — на 14 п.п. до 44%.

В финансовой и страховой деятельности и сельском хозяйстве министерство зафиксировало сокращение доли «тени» по итогам января-сентября 2020 года — на 4 п.п., до 27% и на 2 п.п., до 30% соответственно.

Среди факторов, которые влияют на тенизацию экономики, министерство назвало низкий уровень защиты прав собственности, недостаточную эффективность судебной системы, высокий уровень коррупции, а также наличие территорий, неподконтрольных правительству.

Что этому предшествовало

В 2018 году уровень теневой экономики Украины составил 31% от официального валового внутреннего продукта, что на один процентный пункт меньше по сравнению с 2017 годом.

Уровень теневой экономики в Украине по итогам 2019 года сократился на 3 процентных пункта по сравнению с уровнем 2018 года – до 28% от официального валового внутреннего продукта с 31%.

14 апреля 2021 года глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, заявил, что объем теневой экономики составляет половину ВВП Украины.

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Автор: Елена Коваленко