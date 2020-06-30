В Минэкономики похвастались сокращением теневой экономики в Украине

Уровень теневой экономики в Украине по итогам прошлого года сократился до 28% ВВП.

Уровень теневой экономики в Украине по итогам 2019 года сократился на 3 процентных пункта по сравнению с уровнем 2018 года – до 28% от официального валового внутреннего продукта с 31%.

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Об этом сказано в обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства "Общие тенденции теневой экономики в Украине в 2019 году", опубликованном на официальном сайте министерства.

В Минэкономики подчеркнули, что еще остаются факторы, которые сдерживают детенизацию, а именно: низкий уровень защиты права собственности, несовершенство судебной системы страны, высокий уровень коррупции, сохранение вызовов стабильности финансовой системы и наличие неподконтрольных правительству территорий внутри страны.

Как сообщалось, уровень теневой экономики Украины в 2018 году составил 31% от официального валового внутреннего продукта, что на один процентный пункт меньше по сравнению с 2017 годом.

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