В Украине ввели госрегулирование цен / фото REUTERS
В Украине введут государственное регулирование цен на период войны. На базовые продукты установят фиксированную наценку.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил в эфире телеканала Рада.
Отмечается, что за 10 дней обеспечат финансирование по предоплате производства социально значимых продуктов для госпредприятий, которые не находятся в зоне боевых действий.
Кроме того, он указал, что в Украину движутся более 300 гуманитарных эшелонов с помощью. Лещенко уточнил, что незащищенные слои населения получат обеспечены продуктовыми наборами.