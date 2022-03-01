Государство будет контролировать цены только на базовые продукты

В Украине введут государственное регулирование цен на период войны. На базовые продукты установят фиксированную наценку.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил в эфире телеканала Рада.

Отмечается, что за 10 дней обеспечат финансирование по предоплате производства социально значимых продуктов для госпредприятий, которые не находятся в зоне боевых действий.

Кроме того, он указал, что в Украину движутся более 300 гуманитарных эшелонов с помощью. Лещенко уточнил, что незащищенные слои населения получат обеспечены продуктовыми наборами.