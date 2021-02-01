Компенсации будут получать больше 600 тысяч украинских семей. Это обойдется госбюджету в 1,4 млрд грн.

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило порядок выплат компенсаций украинцам, использующим электроотопление для обогрева своих жилищ.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо. Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа», - написал Шмыгаль.

Он добавил, что компенсации будут получать больше 600 тысяч украинских семей. Это обойдется госбюджету в 1,4 млрд грн.

Что этому предшествовало

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начинал действовать уже для всей электроэнергии.

Кроме того, с 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

20 января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что домохозяйства, использующие электрическое отопление в своих домах, в ближайшее время получат монетизированную компенсацию.

29 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект, согласно которому из государственного бюджета выделят 1,4 млрд грн на компенсации тем украинцам, которые используют электричество для отопления.

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Автор: Елена Коваленко