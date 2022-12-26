Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

По инициативе Национального банка все системно важные банки в Украине объединились для создания совместной банковской сети – POWER BANKING, отделения которой будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Как сообщила пресс-служба НБУ, POWER BANKING - это совместная сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Отделения совместной сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличности и дополнительный персонал.

"Национальный банк вместе со всеми системно важными банками Украины более месяца трудились над разработкой решения, которое станет общим ответом вызовам, которые принесли массированные ракетные обстрелы. Банки должны быть частью проекта украинской власти по обеспечению несокрушимости и непрерывности функционирования критически важных сервисов в условиях энергетического террора, а именно беспрерывности предоставления банковских услуг", - говорится в сообщении.

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На сегодня сеть POWER BANKING объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. Сейчас уже более 1 тыс. отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута (около 80% из них – это отделения системно важных банков).

По информации регулятора, в условиях блэкаута в отделениях сети POWER BANKING для всех клиентов будет доступен определенный перечень актуальных банковских услуг, а именно получение наличных (в банкоматах или в кассе); платежи, перевод денежных средств (в кассе или в терминалах самообслуживания); обмен валюты (в случае наличия наличной валюты в кассе); консультации менеджеров по финансовым вопросам.

"Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Его цель - предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса", - отметили в Нацбанке.

Карта отделений сети POWER BANKING регулярно обновляется на отдельной веб-странице Национального банка.

Будут ли работать банки во время блекаута:

Основатель самого популярного мобильного банка в Украине Олег Гороховский заверил, что команда готова к длительным отключениям света и картами можно будет рассчитаться в магазинах, которые работают на генераторах. Украинцев заверили, что мобильное приложение и все основные сервисы оплаты будут доступны.

В "ПриватБанке" сообщили, что часть отделений будут работать во время блекаута – их всего 100. Остальные же отделения банка будут открываться в зависимости от наличия электричества.

Атаки на энергосистему Украины:

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Первая серьезная ракетная атака на критическую инфраструктуру Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

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