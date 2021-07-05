На данный момент идет согласование с Нацбанком Украины.

До конца июля 2021 года monobank планирует запустить интеграцию с криптобиржей, что даст украинцам возможность покупать и продавать Bitcoin.

Об этом в Telegram-канале сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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По словам Гороховкого, monobank уже завершил разработку и ждет согласования с Нацбанком Украины. Осенью монобанк завершит интеграцию с американским площадкой по торговле ценными бумагами.

Также Гороховский анонсировал проект электронной сим-карты.

«Глубокая интеграция с мобильным оператором. Все будет просто и красиво», - отметил Гороховский. Разработка этой услуги находится на стадии завершения, релиз запланирован на август.

На июль-август соучредитель monobank еще обещает так называемый эквайринг здорового человека - сейчас идет его активная разработка. Эквайринг - это возможность для предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами.

Осенью 2021 украинцам обещают «глубокую интеграцию с ведущим американским площадкой по торговле ценными бумагами». Сейчас идет активная разработка.

Легализация биткоина

6 июня 2021 года стало известно о том, что президент Сальвадора Найиб Букеле намерен направить в Конгресс законопроект о легализации биткоина. Президент Сальвадора считает, что это поможет людям "за пределами формальной экономики" получить доступ к финансам.

9 июня 2021 года парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко