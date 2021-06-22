Не лучшим образом дела обстоят у еще одной популярной криптовалюты – Ethereum.

Обвал криптовалют продолжается. Биткоин за сутки потерял около 10% стоимости и сегодня торгуется на уровне ниже 30 тысяч долларов – в два раза меньше пиковой стоимости, зафиксированной в апеле.

Об этом свидетельствуют данные площадки CoinMarketCup. Не лучшим образом дела обстоят у еще одной ключевой криптовалюты – Ethereum. За 24 часа она потеряла 11% стоимости и торгуется по цене около 1750 долларов.

При этом за неделю биткоин потерял четверть своей стоимости, а Ethereum – едва ли не треть.

Продвигаемая Илоном Маском «мемная» криптовалюта Dogecoin обвалилась за неделю на 45%.

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Что происходит с курсом биткоина

В конце 2020 года биткоин начал стремительно расти. 13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.

В середине мая стоимость биткоина обвалилась после периода беспрецедентного роста.

Падение криптовалюты началось с заявления главы американской компании Tesla Илона Маска о том, что компания не будет принимать биткоины для расчета за электромобили. Он также не исключил, что Tesla продаст свои биткоины, стоимость которых на начало февраля составляла $1,5 млрд.

Дополнительный удар по биткоину нанесло то, что Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями, и предостерег инвесторов от спекулятивной криптоторговли. Фактически в стране был запрещен майнинг, при том что на нее приходилось до 70% мировых майнинговых мощностей.

Подобные меры может ввести и Индия. Там разработали законопроект, который предусматривает введение штрафов за хранение, выпуск, майнинг, торговлю и передачу криптовалют.

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Автор: Дмитрий Захаров