Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской, Черниговской и Черновицкой областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2021 года, по сравнению с январем-февралем 2020 года, вырос на 4,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: Киевской - на 11,9%; Черниговской - на 8,3% и Черновицкой - на 7,8%.

Сократился оборот в Волынской, Кировоградской, Ривненской, Харьковской и Черкасской областях.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в феврале 2021 года, по сравнению с февралем 2020 года, вырос на 5,6%, по сравнению с январем 2021 года – на 1,3%.

Что этому предшествовало

Оборот розничной торговли в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, вырос на 8,4%.

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Автор: Павел Степанец