Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской, Черниговской и Запорожской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года (в сопоставимых ценах), вырос на 3,5%.

Читайте такжеВпервые c начала коронавируса ВВП Украины начал растиОб этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: Киевской - на 13,9%; Черниговской - на 10,7% и Запорожской - на 6,9%.

Сократился оборот в Волынской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года сократился на 27,9%.

Что этому предшествовало

Оборот розничной торговли в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом (в сопоставимых ценах), вырос на 8,4%.

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Автор: Павел Степанец