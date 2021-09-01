Самые сдержанные прогнозы на подорожание делают строительные предприятия.

Предприятия всех секторов экономики Украины прогнозируют подорожание собственной продукции и услуг. Это может произойти из-за высокого риска увеличения цен на сырье и материалы.

Об этом свидетельствуют результаты августовского опроса предпринимателей, проведенного Национальным банком Украины.

"На фоне высоких ожиданий относительно роста цен на сырье и материалы предприятия всех секторов экономики прогнозируют подорожание собственной продукции/услуг", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, по результатам проведенного опроса, предприятия строительства сдержаннее оценивают рост цен на собственную продукцию/услуги вследствие замедления динамики ожиданий по росту стоимости услуг подрядчиков.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 25 августа 2021 года. В опросе приняли участие 322 предприятия. Среди опрошенных предприятий 42.9% – компании промышленности, 29.5% – сферы услуг, 22.7% – торговли, 5.0% – строительства, 35.7% респондентов – крупные предприятия, 29.2% – средние, 35.1% – малые.

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Автор: Богдан Слуцкий