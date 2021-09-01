В июле субсидию назначили только половине тех, кто за ней обратился.

В июле 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 1,2 млн граждан, а ее средний размер увеличился по сравнению с июнем на 3,2% и составил 320,80 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 131,2 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия была 68,3 тыс. домохозяйств.

В июле 2021 года были предоставлены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 402 млн грн, почти всю сумму люди получили в наличной форме.

Читайте такжеНовая формула расчета зарплат от Кабмина. Кого и как это коснетсяСогласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2021 года по сравнению с мартом увеличился с 309,53 грн до 320,80 грн.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве - 500 грн, а наименьший в Закарпатской области - 202 грн.

Субсидии в Украине во время карантина - справка УНИАН

Карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19 различной степени жесткости действуют в Украине с марта 2020 года. В течение этого периода правительство приняло ряд решений относительно порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В частности, на период карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, которые потеряли работу и зарегистрированы в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).

В мае 2021 года Кабинет министров усилил требования при назначении жилищных субсидий. В связи с принятыми изменениями, желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев, начиная с мая.

В июле 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что сокращение субсидий в Украине не предусмотрено, будет лишь отменена карантинная норма, предусматривавшая повышение нормативов потребления ресурсов во время карантина.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на пенсии за август выделили рекордную сумму. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

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Автор: Анна Бредихина