В администрации Байдена ожидают от Зеленского конкретных результатов по реализации реформ.

В Белом доме заявили, что Украина должна сосредоточить внимание на воплощении реформ на пути к получению членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как говорится в стенограмме на сайте Белого дома, об этом заявили американские чиновники во время брифинга относительно визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

В администрации Байдена напомнили о нынешнем коммюнике саммита НАТО, опубликованном в июне. В нем говорилось, что США и союзники подтвердили поддержку позиции, озвученной еще на саммите в Бухаресте в 2008 году. В частности, страны-члены Альянса поддержали "право Украины решать свое собственное будущее и внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства", в том числе относительно стремлений Украины присоединиться к НАТО.

При этом отмечается, что для этого необходимо "продолжать воплощать глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые изложены в Годовой национальной программе".

"Я ожидаю, что часть разговора между двумя президентами сосредоточится на этом", - подчеркнул американский чиновник и добавил, что Украина продолжает делать прогресс в плане улучшения совместимости войск с войсками Альянса.

Читайте такжеЗеленский назвал российский газ "самым грязным в мире", в РФ огрызнулись в ответ"Она продолжает осуществлять реформы в собственном секторе обороны и она продолжает обеспечивать прогресс в своем секторе государственного управления. И Соединенные Штаты и в дальнейшем выступают в поддержку постоянных усилий Украины в реформах во всех этих секторах", - сказал представитель Белого дома.

Также сообщается, что Байден уже долгое время поддерживает реформы в Украине, еще со времен, когда занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

"Мы ожидаем конкретные результаты в этом измерении от наших партнеров в администрации Зеленского, но мы также настроены оказывать помощь и другую поддержку, которая будет необходима, чтобы помочь укрепить их усилия", - заявил американский чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Белом доме раскрыли детали встречи Байдена и Зеленского.

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Автор: Виталий Саенко