По словам членов регулятора, в среднем расценки за воду вырастут на 30%, а платежка на 60 грн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на воду в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября.

Соответствующее решение регулятор принял сегодня. "Первый этап с 1 июля по 31 августа 2023 года и второй этап с 1 сентября 2023 года. На изменение тарифа на первом этапе влияют следующие факторы: увеличение стоимости электрической энергии, рост стоимости реагентов, изменение объемов реализации", - сказал представитель регулятора во время представления решения.

При этом, на втором этапе факторы роста – это изменение расходов на оплату труда и выполнение обязательств по кредитным соглашениям.

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"При этом средний рост по нашим подсчетам находится в пределах, в среднем 30%. При этом такое решение означает рост платежки на водоснабжение и водоотведение для среднестатистической семьи около 60 грн. это не слишком высокая цифра", - сказал член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

Кроме того, он уточнил, что для некоторых водоканалов расценки вырастут выше среднего с учетом роста долгов за электрическую энергию.

Кайдаш считает, что для тех, кто получает субсидии это решение никак не повлияет, потому что субсидии будут перечислены.

Тарифы на воду во время войны

27 декабря 2022 года НКРЭКУ утвердила решение о повышении тарифов на услуги по водоснабжению водоотведение на 2023 год в два этапа. В зависимости от региона тарифы с января 2023 года должны были вырасти в среднем от 10% до 30%.

30 декабря Нацкомиссия отменила свое решение и обещала вернуться к вопросу повышения тарифов весной.

26 мая 2023 года стало известно о том, что украинцам готовят существенное повышение тарифов на воду уже с 1 июня. В некоторых регионах стоимость водоснабжения может вырасти на 60%, а в некоторых на 15%.

31 мая 2023 года регулятор НКРЭКУ рассмотрела вопрос о существенном повышении тарифов на воду с 1 июня. В некоторых регионах стоимость водоснабжения может вырасти на 60%, а в некоторых на 15%.

Однако окончательное утверждение решения снова было перенесено.

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