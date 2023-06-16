Экономически обоснованные расценки позволят не допустить критических ситуаций в поставках воды, отметили в профильной ассоциации.

Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" просит президента Владимира Зеленского обязать регулятор повысить тарифы на воду, сообщил директор Ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь.

"Насущная проблема - это не установление экономически обоснованного тарифа, без которого о развитии водопроводных предприятий не может быть речи, ведь отрасль недофинансирована на 30%, и средств не хватает даже на покрытие операционных расходов", - цитирует пресс-служба Шкиня.

По расчетам ассоциации, для восстановления водопроводной отрасли требуется около 40 миллиардов евро. Однако, именно поднятие тарифов позволит водоканалам "удержаться на плаву".

"Мы вынуждены были обратиться к президенту Украины и к СНБО с просьбой обязать НКРЭКУ рассмотреть вопрос установления экономически обоснованного тарифа для водоснабжающих предприятий, чтобы не допустить критических последствий", - отметил директор "Укрводоканалэкология".

Тарифы на воду в Украине - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2022 года НКРЭКУ утвердила решение о повышении тарифов на услуги по водоснабжению водоотведение на 2023 год в два этапа. В зависимости от региона тарифы с января 2023 года должны были вырасти в среднем от 10% до 30%.

Однако, уже 30 декабря, Нацкомиссия отменила свое решение и обещала вернуться к вопросу повышения тарифов весной.

31 мая регулятор НКРЭКУ рассмотрела вопрос о существенном повышении тарифов на воду с 1 июня. В некоторых регионах стоимость водоснабжения может вырасти на 60%, а в некоторых на 15%.

Однако окончательное утверждение решения снова было перенесено.