Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вновь рассмотрит вопрос о существенном повышение тарифов на воду с 1 июня.
Как отмечается на сайте регулятора, соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение 31 мая.
Таким образом регулятор предлагает повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение для 35 водоканалов.
УНИАН подсчитал на сколько могут увеличиться платежки украинцев на основании опубликованного проекта постановления. Все расценки указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
Наибольшие повышения получат потребители нескольких регионов:
- тариф КП "Житомирводоканал" в размере 37,5 грн предлагается повысить на 56%, до 58,6 грн за куб. м.;
- тариф "Винницаоблводоканал" предлагается повысить почти на 60% - с 25,62 до 40,75 грн за куб. м.;
- для пользователей "Киевводоканала" предлагается увеличить тариф на треть: с действующих 30,38 грн за куб. м, до 40,46 грн за куб. м;
- расценки КП "Павлоградское ВУВКХ" вырастут на треть - с 53,7 грн за куб. м, до 70,6 грн за куб. м;
- поставка воды потребителям "Днепроводоканала" может подорожать на 23% - с 31,35 грн за куб. м до 38,79 грн за куб. м;
- стоимость услуг "Луцкводоканала" - 28,41 грн за куб. м. Предлагается повысить на 18%, до 32,24 грн за куб. м.
Более умеренный рост тарифов около 12-15% предлагается внедрить в некоторых западных областях Украины.
- "Черновцыводоканал" - тариф был 27,9 грн за куб. м, а может стать 31,1 грн;
- "Хмельницкводоканал" - тариф был 27,4 грн за куб. м., А может стать 32,64 грн;
- "Львовводоканал" - тариф был 25,88 грн за куб. м, а может стать 28,6 грн.
Стоит отметить, что окончательное решение регулятор еще не принял, поэтому финальные расценки могут измениться.
Тарифы на воду и свет в Украине - что известно
Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2022 года НКРЭКУ утвердила решение о повышение тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год в два этапа. В зависимости от региона тарифы с января 2023 года должны были вырасти в среднем от 10% до 30%.
Впрочем, через несколько дней, 30 декабря, регулятор отменил свое решение повысить цены на воду украинцам. Члены НКРЭКУ обещали вернуться к вопросу повышения тарифов весной.
Кроме этого, 31 мая истекает срок действия нынешних тарифов на электроэнергию для населения. Правительство либо продлит действие действующих расценок или также повысит их.