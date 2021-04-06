Нацбанк продлил переходной период для урегулирования вопросов, связанных с выпуском электронных денег.

Национальный банк продлил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронной гривни до 15 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Соответствующие нормы содержит постановление НБУ от 5 апреля 2021 № 28, которое вступает в силу с 6 апреля 2021 года.

Переходный период решили продлить из-за того, что в условиях карантина «участникам рынка нужно больше времени на доработку и настройку программного обеспечения, подготовку обновленных правил использования электронных денег».

В НБУ напомнили, что осенью прошлого года центробанк осовременил регулирования рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и ЕС.

Среди ключевых изменений:

необходимость идентификации пользователей электронных денег;

установления новых лимитов для операций с электронными деньгами;

ужесточение требований к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов;

повышение уровня защиты прав пользователей электронных денег.

Электронная гривня: что известно

Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

В рамках тестирования были выпущены в оборот электронные гривни в эквиваленте 5 тыс. грн, в настоящее время уже погашенные, для тестирования операций между электронными кошельками.

21 февраля 2020 года глава НБУ Яков Смолий заявил о том, что Национальный банк Украины располагает отработанной технологической моделью выпуска цифровой гривни, но пока не принял окончательное решение о таком выпуске.

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Автор: Елена Коваленко