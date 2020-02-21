Цифровая гривня: готова ли Украина и насколько это нужно - комментарий главы НБУ

Регулятор располагает отработанной технологической моделью, но пока не принял окончательное решение.

Национальный банк Украины располагает отработанной технологической моделью выпуска цифровой гривни, но пока не принял окончательное решение о таком выпуске.

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Об этом рассказал УНИАН глава НБУ Яков Смолий.

«Мы сейчас не можем озвучить конкретные сроки. Как только будет коллегиальное решение, что мы готовы к эксплуатации этого инструмента, мы, в принципе, имеем отработанную технологическую модель», - сказал Смолий.

Он напомнил, что Нацбанк завершил пилотный проект, в рамках которого протестировал выпуск и обращение е-гривни.

«Сейчас продолжаются дискуссии о том, насколько это нужно, кто конечный потребитель, какая в этом выгода, какие риски мы можем создать. И если мы примем решение об эмиссии, то в каких объемах. Как это повлияет на монетарную политику и не нарушит ли макрофинансовую стабильность», - пояснил глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

В рамках тестирования были выпущены в оборот электронные гривни в эквиваленте 5 тыс. грн, в настоящее время уже погашенные, для тестирования операций между электронными кошельками.