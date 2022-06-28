По состоянию на 27 июня в Государственной службе занятости зарегистрировано 320 тысяч безработных.

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко разъяснила обновление порядка выплат по безработице и сообщила о государственной политике в сфере занятости.

Об этом она рассказала в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на 27 июня в Государственной службе занятости зарегистрировано 320 тысяч безработных. Если мы смотрим с начала года, то статус безработных получили 355 тысяч человек, с начала военных действий - 242 тысячи человек, из которых 28 тысяч - это внутренне перемещенные лица", - проинформировала Свириденко.

Министр экономики пояснила, что обновление порядка выплат по безработице, который недавно сменило правительство, заключается в том, что люди, находящиеся более 30 дней за рубежом, получают выплату по безработице, если они были зарегистрированы безработными, только в течение 30 дней.

"После того, как человек уже не вернулся, а решил для себя определенное время находиться за границей, такая выплата по безработице прекращается", - сказала Свириденко.

Она добавила, что это связано с тем, что основная функция центра занятости – не выплаты, а функция поиска работы.

"Если человек находится за границей, то с большой вероятностью он ищет там работу. Поэтому, конечно, по возвращению, по ее желанию, она будет поставлена на учет. Мы снова сможем восстановить функцию поиска работы и придать ей вакансии, которые есть в базе данных центра занятости", - сказала Свириденко.

Министр экономики отметила, что человеку может быть предложена работа, исходя из опыта и образования. Второй вариант работы, который может быть предложен – это общественно полезные или общественные работы.

"Их не надо воспринимать как общественные работы в классическом понимании. Это перечень работ, который будет определяться военно-гражданскими администрациями. Если посмотреть на выплату по безработице, в среднем это 4870 грн. А мы говорим, что общественные работы должны стоить минимум 6500 грн для человека. Поэтому это альтернатива для тех, кто действительно хочет работать", - отметила Свириденко.

Она считает, что новые условия не приведут к скрытой безработице среди украинцев. Это переформатирует работу, потому что смещается акцент из выплатной функции на функцию поиска работы и реализацию активных программ занятости.

"Потому что основные функции центров занятости и государственной политики в сфере занятости - это поиск работы. Второе - это, например, реализация таких программ, как компенсации по частичной безработице для тех работодателей, которые вынуждены были приостановить деятельность или уйти в простой. Государство компенсирует им часть заработной платы для их работников", - пояснила Свириденко.

Она добавила, что также реализуется программа для внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены были покинуть фронтовые и прифронтовые регионы страны и переехать в более безопасные места.

"Государство для таких людей компенсирует заработную плату в размере 6500 грн в течение двух месяцев. Также есть активная программа занятости, которая заключается в компенсации единого социального взноса для работников, с которыми работодатель заключил контракт не менее чем на два года. То есть, основная цель - это максимальное расширение программ занятости", - подчеркнула Свириденко.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Кабинет министров принял постановление, согласно которому официально зарегистрированных безработных в Украине привлекать к общественно полезным работам за минимальную заработную плату.

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