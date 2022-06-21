Статус и выплаты по безработице теперь теряются, если гражданин Украины находится за границей более 30 дней во время военного положения.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому официально зарегистрированных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам за минимальную заработную плату (6 500 грн).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства.

"Официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные и сельскохозяйственные работы", - сказал он.

По его словам, что именно нужно делать в каждом отдельном регионе, будут определять местные власти.

При этом такой труд будет оплачиваться, государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам минимальную зарплату.

"Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", - пояснил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что статус и выплаты по безработице отныне теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.

Ранее стало известно, что государственный бюджет Украины сейчас получает 30% таможенных и 70% налоговых поступлений от довоенного уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: