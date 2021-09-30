Средняя зарплата работников в сфере IT в августе составила почти 25 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника из сферы информации и телекоммуникации в августе составила 24 тыс. 813 гривен, что является самым высоким показателем среди всех других сфер деятельности.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на официальном сайте.

Согласно обнародованным данным, на втором месте с незначительным отрывом находится сфера финансовой и страховой деятельности. Средняя номинальная зарплата штатного работника этой сферы в августе составила 23 тыс. 537 грн.

Отмечается, что в тройку лидеров по средней зарплате в августе замыкают сферы государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования. Средняя номинальная зарплата штатного работника этих сфер составляла 21 тыс. 207 грн.

Читайте такжеВ Украине выросла средняя зарплата-ГосстатВ целом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года выросла по сравнению с августом 2020 года на 22,3% - до 13 тыс. 997 грн.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года была в 2,3 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 6 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Автор: Богдан Слуцкий