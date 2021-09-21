Повышение в среднем планируется на уровне 5-20%.

Представители бизнеса планируют повысить заработную плату своим сотрудникам в 2022 году в среднем от 5 до 20%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Прогнозы бизнеса на 2022 год", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с компанией Nestle в Украине.

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Согласно результатам опроса, большинство руководителей, а именно 55%, планируют повышение заработной платы в размере 5-10%. Еще 30% повысят заработную плату на 10-20%.

Отмечается, что также оживляются планы бизнеса по созданию новых рабочих мест. Тогда как в прошлом году 60% не планировали никаких изменений в штате, в этом году таких всего 36%. Большинство, в частности 58%, топ-менеджеров планируют расширять штат. И только 6% бизнесов будут вынуждены прибегнуть к сокращению персонала.

Треть предпринимателей, а именно 32%, планируют внедрение новых инвестиционных проектов в следующем году (от 20 тыс. до 400 млн долларов). Более того, почти половина (49%) планируют в следующем году инвестиции в социальные инициативы, направленные на поддержку украинского общества. В некоторых случаях суммы инвестиций будут достигать 3% от дохода компании.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2022 год" приняли участие 95 топ-менеджеров компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Анкета состояла из 10 вопросов, опрос проводился в сентябре 2021 года. Исследование "Прогнозы бизнеса" проводится Ассоциацией уже 6-й год подряд. Партнер исследования в 2021 году - Nestle в Украине.

Номинальная зарплата в Украине:

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% - до 14 тыс. 345 грн.

Автор: Богдан Слуцкий