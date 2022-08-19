IT-отрасль в Украине за первое полугодие полномасштабной войны с РФ выросла на 23%

IT-отрасль в Украине за первое полугодие, когда страна находится в состоянии полномасштабной войны с РФ, выросла на 23% относительно аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире информационного телемарафона.

"За первое полугодие во время войны IT-индустрия выросла на 23%, то есть доходов больше, чем в прошлом полугодии. То есть IT отрасль активно развивается. Мы верим, что именно эта отрасль, именно military tech, то есть военные технологии, имеют большой потенциал в Украине. Потому, что у нас происходит война и у нас очень много IT специалистов", - сказал он.

По словам Федорова, Украина может стать "европейским Израилем" в этом направлении.

"Мы можем создавать свои продуктовые компании, которые будут стоить миллиарды", – добавил министр.

Война в Украине:

17 июля появилась информация о том, что IT-отрасль выходит с российского рынка.

29 июня Министерство цифровой информации сообщило, что запускает новый образовательный проект для людей, которые ранее не работали в IT. Цикл обучения - примерно 4-6 месяцев.

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