IT-отрасль в Украине за первое полугодие, когда страна находится в состоянии полномасштабной войны с РФ, выросла на 23% относительно аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире информационного телемарафона.
"За первое полугодие во время войны IT-индустрия выросла на 23%, то есть доходов больше, чем в прошлом полугодии. То есть IT отрасль активно развивается. Мы верим, что именно эта отрасль, именно military tech, то есть военные технологии, имеют большой потенциал в Украине. Потому, что у нас происходит война и у нас очень много IT специалистов", - сказал он.
По словам Федорова, Украина может стать "европейским Израилем" в этом направлении.
"Мы можем создавать свои продуктовые компании, которые будут стоить миллиарды", – добавил министр.
Война в Украине:
17 июля появилась информация о том, что IT-отрасль выходит с российского рынка.
29 июня Министерство цифровой информации сообщило, что запускает новый образовательный проект для людей, которые ранее не работали в IT. Цикл обучения - примерно 4-6 месяцев.
Вас также могут заинтересовать новости:
Цифровая блокада России: IT-отрасль выходит с российского рынка
Украинская IT-отрасль под угрозой
"В этом будущее": Зеленский анонсировал особые условия для IТ-бизнеса