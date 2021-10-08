В ближайшее время комитет во главе с председателем Данилом Гетманцевым рассмотрит налоговый законопроект о Дія City.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ставит под угрозу концепцию спецрежима для IT "Дія City" и будущее украинского IT.

Об этом заявляет Европейская Бизнес Ассоциация (EBA).

Сейчас налоговый законопроект о режиме действия Дія City №5376 готовится ко второму чтению. В ближайшее время его рассмотрит налоговый комитет ВРУ. Депутаты хотят внести большие правки, которые нивелируют выгодность концепции действий.

Налоговый комитет предлагает внести следующие правки:

Увеличить налоговую нагрузку: депутаты хотят увеличить размер ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты до 5% от оплаты труда работника, а налог на выведенный капитал (НнВК) – с 9 до 18%;

Ограничить ряд специалистов, которые смогут получать налоговые преференции: депутаты хотят установить жесткие ограничения по единому КВЭДу – льготные ставки сможет получить лишь узкая группа программистов;

Запретить резидентам Дія City взаимодействие с работниками, которые оформлены как ФЛП;

Сократить переходный период для компаний на НнВК, которые хотят перевести штат с ФЛП на гиг-контракты/трудовые договоры с 3 лет на 1-1,5 года;

Убрать норму о неизменности налоговых условий в течение 25 лет;

Заставить ІТ-компании проходить еще и налоговую проверку в дополнение к независимому аудиторскому заключению.

"Несмотря на объемную работу над концепцией – из-за подобных правок она потеряет свою привлекательность для индустрии", - заявляет сопредседатель IТ комитета Ассоциации, СЕО Sigma Software Валерий Красовский. "А это, в свою очередь, ставит под вопрос вообще ее целесообразность: ведь сейчас индустрия растет на 20-25% ежегодно, а по таким условиям, которые значительно увеличивают существующее налогообложение – конкурировать на международной арене с другими странами будет просто невозможно".

Если же Налоговый комитет ВРУ уберет правки и оставит налоговый законопроект в текущей редакции, то украинская IТ-отрасль может рассчитывать на мощный рост, считает EBA. По мнению ассоциации, концепция Дія City "позволит превратить Украину в настоящий ІТ-хаб Европы".

Напомним, в ближайшее время комитет во главе с председателем Данилом Гетманцевим рассмотрит налоговый законопроект о Дія City, который был принят в первом чтении 2 июня 281 голосами депутатов.

Автор: Иван Бойко