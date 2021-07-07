В части городов Украины начались проблемы с переоформлением субсидий и как результат - могут быть нарушены сроки выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
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Как отметили в ведомстве, выплаты задержаны, так как не закончено автоматическое начисление субсидий.
Основную проблему в ведомстве видят в нарушении требований оформления субсидий в ряде городов, что существенно замедлило процесс начисления средств.
Минсоцполитики обратилось к Ассоциации городов с просьбой скоординировать работу городов и ускорить процесс начисления субсидий.
"В отдельных городах органами местного самоуправления не обеспечено соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период и поэтому переназначения субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме. Это может привести к несвоевременному получения гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг", – отметили в ведомстве.
Когда должны были начаться выплаты
Как отметили в Минсоцполитики, виплаты субсидий за май - июнь должны начаться в ближайшее время.
На данный момент средства перенаправляются в регионы для проведения соответствующих выплат.
Кому могут отказать в субсидии
- украинцам, у которых на депозите более 100 000 гривен,
- владельцам автомобиля до пяти лет,
- тем, кто покупал валюту на сумму более 50 000 гривен.
Сколько будут платить до отопительного сезона
- Средний размер субсидии до наступления отопительного сезона будет составлять 290 гривень.
- С наступлением отопительного периода сумма субсидий будет пересчитана автоматически.
Как отметили в Минсоцполитики, тем, кто прошел проверку субсидии будут начислены автоматически, однако около 15% получателей должны будут повторно подать документы.
Кому придется переоформить документы
- тем, кто получает помощь на оплату коммуналки не по месту регистрации;
- тем, кто имеет членов семьи, проживающих не по месту регистрации;
- тем, кто живет в съемном жилье,
Субсидии в Украине: что необходимо знать
- По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.
- В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.
- В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.
- В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.
- 20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.
- 14 мая 2021 года в Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.
- С мая 2021 года все субсидии выплачиваются гражданам исключительно в наличной форме.
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