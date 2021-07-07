Минсоцполитики обратилось к Ассоциации городов с просьбой скоординировать и ускорить процесс переоформления субсидий.

В части городов Украины начались проблемы с переоформлением субсидий и как результат - могут быть нарушены сроки выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Как отметили в ведомстве, выплаты задержаны, так как не закончено автоматическое начисление субсидий.

Основную проблему в ведомстве видят в нарушении требований оформления субсидий в ряде городов, что существенно замедлило процесс начисления средств.

Минсоцполитики обратилось к Ассоциации городов с просьбой скоординировать работу городов и ускорить процесс начисления субсидий.

"В отдельных городах органами местного самоуправления не обеспечено соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период и поэтому переназначения субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме. Это может привести к несвоевременному получения гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг", – отметили в ведомстве.

Когда должны были начаться выплаты

Как отметили в Минсоцполитики, виплаты субсидий за май - июнь должны начаться в ближайшее время.

На данный момент средства перенаправляются в регионы для проведения соответствующих выплат.

Кому могут отказать в субсидии

украинцам, у которых на депозите более 100 000 гривен,

владельцам автомобиля до пяти лет,

тем, кто покупал валюту на сумму более 50 000 гривен.

Сколько будут платить до отопительного сезона

Средний размер субсидии до наступления отопительного сезона будет составлять 290 гривень.

С наступлением отопительного периода сумма субсидий будет пересчитана автоматически.

Как отметили в Минсоцполитики, тем, кто прошел проверку субсидии будут начислены автоматически, однако около 15% получателей должны будут повторно подать документы.

Кому придется переоформить документы

тем, кто получает помощь на оплату коммуналки не по месту регистрации;

тем, кто имеет членов семьи, проживающих не по месту регистрации;

тем, кто живет в съемном жилье,

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года в Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

С мая 2021 года все субсидии выплачиваются гражданам исключительно в наличной форме.

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Автор: Елена Коваленко