Накопительные пенсии планируют запустить в 2025 году.

Кабинет министров планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2025 года. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, когда рассказывал, как планируется обновить пенсионную систему Украины.

"Основная цель - чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% от его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей, которую планируем запустить в 2025 году, это будет не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни", - сказал он.

Также он напомнил, что 1 марта 2024 года состоится индексация пенсий, особенностью которой станет введение балльной системы. Она должна выровнять диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно.

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По его словам, будут высчитываться ежемесячные взносы трудоустроенных граждан в Пенсионный фонд учитывая соотношение их зарплаты к средней зарплате по стране.

"Если вы платили взносы из зарплаты, которая является средней по стране, получите 10 баллов, выше средней зарплаты – например, 12 или больше, если меньше средней – например, 8. затем эти баллы будут ежегодно перечисляться уже в пенсию – в соответствии с актуальной средней зарплатой будет устанавливаться соответствующий размер пенсии", - сказал он.

Таким образом, подчеркнул премьер, эта система баллов защитит солидарную пенсионную систему от девальвации гривни и инфляции.

Также Шмыгаль отметил, что в 2024 году бюджет Пенсионного фонда составит 896 млрд грн, что на 125 миллиардов превышает показатель 2023 года. Эти средства пойдут на выплаты пенсий, субсидий и на социальное страхование.

Накопительная пенсия в Украине

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года народные депутаты зарегистрировали законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". По их замыслу, накопительная пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2024 года и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

Ранее в январе 2023 года премьер Денис Шмыгаль назвал введение обязательного пенсионного накопления одним из приоритетов работы правительства на 2023 год. Глава правительства также заявлял, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

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