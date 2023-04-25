Законопроектом предусмотрена обязательная плата и работодателем, и работниками.

Обязательные взносы в накопительную пенсионную систему должны быть увеличены с 3% до 10% от зарплаты украинцев.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Средний взнос, который покрывал бы все необходимые расходы и сохранял средства в их эквиваленте для человека, это по меньшей мере 7-10% из заработной платы", - сказала она.

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Законопроектом предусмотрена обязательная плата и работодателем, и работниками. Первоначально обязательная уплата будет касаться только работодателей, однако работники могут платить добровольно.

По ее словам, предусмотренного 3% обязательного взнгса с работодателя "немного мало". "Работник своими средствами должен приобщаться, чтобы его вклад был оптимальным и из этого можно было извлечь выгоду", - сообщила Жолнович.

Также она добавила, что для создания необходимой инфраструктуры требуется минимум год.

Накопительная пенсия в Украине

17 апреля 2023 года народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Согласно пояснительной записке к документу, пенсионная реформа должен заработать с 1 января 2024 года и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

24 апреля 2023 года в Минсоцполитики назвали сроки, когда украинцы смогут начать накопление пенсий.

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