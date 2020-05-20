В Украине дешевеет доллар: свежие курсы валют

Официальный курс НБУ на 20 мая: 100 USD – 2651,59 гривни; 100 EUR – 2902,17 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2651,59 (19 мая – 2657,10)

100 EUR – 2902,17 (19 мая – 2879,10)

На межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 19 мая, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,55/26,58 гривни/доллар, к евро – 29,07/29,10 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 19 мая, снизилась на 5 копеек - до 26,75 гривни за доллар, а стоимость евро осталась на прежнем уровне и составила 29,00 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 19 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,57 гривни/доллар, то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 7 копеек.