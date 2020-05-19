Доллар падает пятый день подряд: свежие курсы валют

Гривня по официальному курсу растет к доллару - до 26,57 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 19 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 7 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 28,79 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 18 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 грн/долл., то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 4 копейки.