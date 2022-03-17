В Штатах подготовлен законопроект, который позволит обеспечить привлечение России к ответственности, отметила сенатор.

В США подготовили законопроект, благодаря которому президенту РФ Владимиру Путину и его приспешникам будет закрыт потенциальный путь к уклонению от экономических санкций с помощью криптовалюты.

В Штатах разработан новый законопроект, который обеспечит привлечение РФ к ответственности, написала в Twitter американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Политик отметила, что американская сторона не может позволить российскому лидеру и его приспешникам скрывать свое богатство и уклоняться от экономических санкций с помощью криптовалюты.

"…Мой новый законопроект с… коллегами закроет этот потенциальный путь для уклонения и обеспечит привлечение к ответственности России", - добавила сенатор.

Напомним, в конце января в России Центробанк предложил полностью запретить криптовалюту в государстве.

Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля, сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Херсон и Мариуполь.

Страны Запада наказали РФ за масштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции. 15 марта стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против 11 россиян из оборонного сектора России. Граждан России, которые попали в американский "черный список", решили наказать блокированием всего имущества.

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