В октябре прошлого года нардепом был зарегистрирован законопроект касательно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте.

На заседании финансового комитета Верховной Рады, которое состоится 3 марта, планируется рассмотреть сразу четыре законопроекта, касающихся валютных заемщиков.

Как сообщил народный депутат Александр Дубинский, также готовится проект решения, которое по мнению руководства комитета будет уравновешивать интересы заемщиков и кредиторов.

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"Рассчитываю, что при принятии финансовым комитетом окончательного решения будут учтены не только интересы крупных банков, которые приобрели валютные кредиты за бесценок, но и простых людей, на которых банки в свое время фактически переложили свои валютные риски", – говорит нардеп.

Напомним, в октябре прошлого года Дубинским был зарегистрирован законопроект касательно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте, в котором прописаны правовые нормы, направленные, прежде всего, на защиту интересов валютных заёмщиков, имеющих единственное жилье, находящееся в залоге у банков и других кредиторов.

"Данным законопроектом предлагается поставить жирную точку в проблеме урегулирования вопросов, связанных с валютными кредитами. Ведь решить этот вопрос безуспешно пытаются на законодательном уровне уже много лет. Было зарегистрировано большое количество законопроектов, и только один из них прошел два чтения. Но был ветирован гарантом Конституции Украины на тот момент – Петром Порошенко. Преодолеть вето парламентарии не смогли. За все время единственное, что смогла сделать власть для валютных заемщиков – это с 2014 года ввести мораторий на принудительное выселение заемщиков и их семей. Он должен был действовать до октября 2020 года, но по моей инициативе Верховная Рада продлила мораторий еще на полгода - до апреля 2021 года", – напомнил политик.

Несмотря на то, что срок моратория скоро истечет, комитет Верховной Рады по вопросам финансов с октября 2020 года по неизвестным причинам не выносит на рассмотрение законопроект, разработанный Дубинским.

"Этот законопроект (№4204) предусматривает возможность реструктуризации задолженности валютных заемщиков, ограничив размер задолженности рыночной стоимостью ипотеки в пересчете в гривну на день реструктуризации, а также учитывая в счет погашения уже уплаченные заемщиками до даты реструктуризации средства", – объяснил Дубинский.

Кроме того, в комитете находятся еще три законопроекта. Предложенный Викторией Кинзбурской и Даниилом Гетманцевым законопроект 4475 предлагает определять сумму задолженности, исходя из всей суммы, которая учитывается на балансе банка, без какого-либо ограничения, т.е. заемщикам нужно будет уплатить все немалые суммы процентов, которые начислялись банками за весь период кредитования, в том числе за время действия моратория. Такой подход, по твердому убеждению Александра Дубинского, еще больше загонит в кабалу банков заемщиков.

Народный депутат Тарас Тарасенко, как инициатор законопроекта 4398, предлагает реструктуризировать задолженность валютных заемщиков через процедуру банкротства, что само по себе является неприемлемым, поскольку затягивает заемщиков в длительную судебную процедуру, с привлечением арбитражных управляющих, услуги которых будут оплачиваться с кармана тех же заемщиков. Фактически данный законопроект только дает отсрочку на погашение кредитной задолженности, но совсем не решает возникшую проблему. Не удивительно, что именно такой подход вызвал горячую поддержку банковского лобби и Национального банка.

Народные депутаты Алексей Леонов и Артем Дмитрук законопроектом 4557 предлагают пересчитать задолженность валютных заемщиков по курсу на дату выдачи кредита, т.е. в отношении большинства заемщиков такой курс будет колебаться в пределах 5,05 грн. за 1 доллар. Также данным законопроектом предлагается простить заемщикам все неуплаченные суммы процентов и штрафных санкций. Данный подход не является новым, и уже был отклонен парламентариями предыдущих созывов.

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Автор: УНИАН