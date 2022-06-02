В ближайшие недели количество вакансий для женщин будет расти из-за начала "высокого" сезона производства.

Польские предприятия начинают предлагать "мужскую работу" украинским женщинам, которые переехали из-за войны в Украине.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Таким образом работодатели хотят достичь двух целей - закрыть вакансии для мужчин, дефицит которых сейчас испытывает каждая отрасль польской экономики, а также дать возможность украинским беженкам трудоустроиться и заработать в Польше.

Одной из первых начала адаптироваться логистическая отрасль, где сейчас для женщин предлагают работу комплектовщиц товаров на складах. На некоторых складах уменьшают вес посылок до комфортного для женщин. Начало "высокого" сезона в логистике и торговле также приводит к увеличению спроса на работников со специальными квалификациями. Например, операторов автопогрузчика. Для этого для украинских женщин открывают специальные школы.

Кроме того, на некоторых предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинаты и рыбзаводы) создан специальный график для женщин из Украины, чтобы они могли работать посменно и иметь время на уход за детьми.

Работа в Польше: что известно

В ближайшие недели количество вакансий для женщин будет расти из-за начала "высокого" сезона производства. За прошедшую неделю их стало на 10-15% больше. Без знания языка и опыта украинские женщины в Польше получают около 3400 - 3600 злотых в месяц (23,5 - 25 тыс. грн). Это работа на предприятиях пищевой промышленности, логистических складах и сфере обслуживания.

По данным Министерства семьи и социальной политики Польши, в стране уже нашли работу почти 180 тысяч граждан Украины – это более трети совершеннолетних, зарегистрированных в системе PESEL (польского аналога идентификационного кода).

Почти 75% - это женщины. Примерно половина работников украинского происхождения выполняет в Польше несложную работу. В министерстве сообщают, что чаще всего они работают на складах, в гастрономии и гостиничном хозяйстве.