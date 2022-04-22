Всего с начала войны в Польшу въехало 2,8 млн. граждан Украины, выехало 756 тысяч.

Ситуация на польско-украинской границе медленно нормализуется и в течение последней недели количество въезжающих и выезжающих более или менее одинаковое.

Об этом сообщает аналитический центр Агентства по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Всего с начала войны в Польшу въехало 2,8 млн. граждан Украины, выехало 756 тысяч.

Возвращаются в Украину не только мужчины, которые решили присоединиться к защите Родины, но и женщины, которые так и не смогли найти себе места за границей или уехали в Польшу для поиска временного пристанища. Почти 80% вакансий для иностранцев на польском рынке труда рассчитаны на мужчин, что на 15-20% больше, чем было даже до войны.

"Мы ожидаем, что "высокий сезон" на польском рынке труда (в пищевом производстве, торговле и логистике, туризме и HoReCa), который обычно начинается в конце апреля и начале мая, увеличит количество вакансий для украинских женщин. Мы убеждаем наших клиентов в том, что война в Украине повлекла необратимые изменения в структуре миграции, что украинские мужчины в ближайшем времени в Польшу не вернутся, и нужно, где это только возможно, подстраивать производственные процессы под работу для женщин", – комментирует директор департамента рекрутации агентства Gremi Personal Анна Джоболда.

От отсутствия на рынке труда украинских мужчин больше всего страдают строительная, автомобильная отрасль, тяжелая промышленность. Польские работодатели теперь борются за тех украинцев, которые еще остаются в Польше и за тех, кто может выехать с Украины (многодетные родители, студенты, и др). Предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей.

Как сообщал УНИАН, переселение беженцев из метрополий в провинцию стало серьезным вызовом для польских местных властей.