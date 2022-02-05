Повышенный спрос на валюту угомонился, а гривня укрепилась на межбанковском валютном рынке.

За первую неделю февраля ситуация на валютном рынке стабилизировалась по сравнению с концом января.

Об этом заявила пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"С одной стороны, успокоился повышенный спрос на валюту, возникший в прошлые периоды из-за влияния психологического фактора, обусловлен ухудшением информационной среды. С другой стороны, - выросло предложение валюты", - говорится в сообщении.

Как следствие, за неделю гривня на межбанковском валютном рынке укрепилась до 28,11 грн/доллар с 28,68 грн/доллар на закрытии межбанка в прошлую пятницу, отметили в НБУ.

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Нацбанк выходил на валютный рынок для сглаживания чрезмерных колебаний, но уже не с продажей валюты – как это было в течение большей части января, а с покупкой. Всего за неделю НБУ купил на валютном рынке 333,7 млн. долларов.

По данным НБУ, на этой же неделе впервые с начала года население продавало валюты больше, чем купило.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 февраля также заявил о стабилизации гривны и отсутствии рисков для нее.

Как сообщал УНИАН, накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте (IDR) Украины с "позитивного" до "стабильного", а также подтвердило рейтинг на уровне "B".

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