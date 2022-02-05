В агентстве считают, что полномасштабного военного конфликта с Россией удастся избежать, а доступ Украины к внешнему финансированию позволит в 2022 году смягчить последствия тяжелой ситуации.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "позитивного" на "стабильный" - до уровня "B".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства Fitch Ratings.

Отмечается, что риски внешнего финансирования со времени предварительного осмотра в августе повысили в частности:

ожидание более длительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией,

повышенный риск конфликта,

ограниченные условия финансирования,

умеренный отток капитала,

ослабление международных резервов.

"Существует высокая степень неопределенности относительно ближайших стратегических целей президента Путина, а риск вторжения, что вырос, показывает длительный период наращивания войск вдоль украинской границы, слабые перспективы достижения согласия с основными требованиями, сформулированными российской стороной и усиленную подготовительную реакцию США", - говорится в сообщении.

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Fitch Ratings также отмечает, что прогноз "стабильный" частично показывает базовый сценарий, согласно которому полномасштабного военного конфликта с Россией удастся избежать, а несколько больший доступ Украины к финансированию МФО и на двусторонней основе вместе с макростабільністю, укреплением фискальных и валютных резервов позволит в 2022 году смягчить последствия сложившейся ситуации.

"Однако мы ожидаем длительный период повышенной напряженности и риска и видим несколько более высокую вероятность проведения более ограниченных военных операций, таких как на Донбассе", - уточняет агентство.

Напомним, в декабре 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что военная угроза со стороны России негативно влияет на рейтинги Украины. Однако агентство не ожидало значительного ухудшения ситуации.

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