Гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на понедельник, 7 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,15 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Справка УНИАН: Последний раз курс находился на данной отметке в феврале 2021 года. 1 февраля 2021 года курс доллара был на отметке 28,13.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник, 7 февраля, установлен на уровне 32,27 грн/евро, таким образом, гривня ослабла на 35 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,11/28,13 грн/долл., к евро - на уровне 32,22/32,24 грн/евро.

Курс 4 февраля:

Национальный банк Украины на пятницу, 4 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.