Президент отметил, что сегодня ситуация с валютным курсом стабильная.

Курс гривни на сегодня стабилизировался и укрепился благодаря поддержке европейских лидеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Что касается гривни, я считаю, что на сегодня мы ситуацию удержали, несмотря на ту информационную панику... Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривню. Считаю, успокоили рынки, на сегодня ответственно уже это могу констатировать. На сегодня мы видим, что идет укрепление национальной валюты... кроме всего, что делали мы, также многое делали наши союзники, европейские лидеры, которые открывали нам финансовые гарантии", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, это был сигнал для рынков и инвесторов, что Европа верит в Украину, ее рынок и банковскую систему.

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"То, что приезжают лидеры - лидеры верят в ситуацию с безопасностью, поддерживают нас в эти важные времена. Все это повлияло на то, что стабилизировался курс нашей валюты, стабилизировалась гривня и укрепилась. Я не вижу рисков. Мы беседовали с большой группой, с Национальным банком, мы понимаем, что будет в принципе завтра... Мы вышли из ситуации, когда каждое утро – это финансовый риск и "сюрприз". На сегодня мы понимаем, что ситуация стабильная", - отметил президент.

Курс 2 февраля:

Национальный банк Украины на среду, 2 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.