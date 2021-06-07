Курс гривни к евро ослаб до 33,08 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 8 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,08 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 8 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2719,23 (7 июня - 2729,14);

100 EUR - 3307,81 (7 июня - 3306,35).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,21/27,23 грн/долл., к евро – на уровне 33,09/33,11 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 7 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий