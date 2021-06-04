Курс гривни к евро укрепился до 33,06 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 7 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,06 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 7 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2729,14 (4 июня - 2734,49);

100 EUR - 3306,35 (4 июня - 3325,77).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,26/27,28 грн/долл., к евро – на уровне 33,02/33,04 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 4 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,34 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: Екатерина Жирий