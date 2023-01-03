Общий объем проблемных кредитов в банковской системе составляет 429,5 млрд грн.

На фоне полномасштабного российского вторжения зафиксировано увеличение доли неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины.

Как сообщает пресс-служба НБУ, по состоянию на 1 декабря доля неработающих кредитов составила 36,8% по сравнению с 35,5% на 1 ноября.

Объем неработающих кредитов в декабре вырос на 12 млрд грн. За ноябрь объем NPL увеличился на 18,4 млрд грн.

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Общий объем проблемных кредитов в банковской системе составляет 429,5 млрд грн.

На иностранные банковские группы приходится 17,7% NPL, частные банки – 22%, оставшаяся часть — на банки с госдолей.

Кредиты во время войны:

5 июня 2022 года председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о том, что украинцам будут списаны долги по кредитам на жилье, уничтоженное оккупантами.

19 сентября 2022 года вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, как получить компенсацию за разрушенное жилье.

24 ноября Минсоцполитики в рамках заключенного меморандума с Норвежским советом по делам беженцев передало список заявлений для выплаты денежной помощи 50 тыс. украинцев, которые подали заявку на платформе "єДопомога".

2 декабря 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№ 7441−1) о списании кредитов на жилье и авто, которые были повреждены или разрушены во время войны.

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