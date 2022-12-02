Подать заявку на списание кредитов можно в период действия в Украине военного положения плюс три месяца со дня его прекращения.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№ 7441−1) о списании кредитов на жилье и авто, которые были повреждены или разрушены во время войны.

Как говорится в тексте документа, площадь квартиры, по которой списывается кредит, должна составлять не более 140 квадратных метров, а дома — 250 квадратных метров. Это жилье должно быть единственным местом проживания семьи заемщика.

Кредит на автомобиль будет списан если уничтоженное авто, по состоянию на 23 февраля, было единственным в семье заемщика, рабочий объем двигателя не превышает 2500 см, задолженность по договору кредита не была просрочена более чем на 7 дней.

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Также прекращение выплат по кредитам на движимое и недвижимое имущество разрешается, если имущество находится на оккупированной территории или на территории активных боевых действий.

Подать заявку на списание кредитов можно в период действия в Украине военного положения плюс три месяца со дня его прекращения. Заемщикам необходимо предоставить кредитору подтверждающие документы.

Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Война в Украине и компенсация:

5 июня 2022 года председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о том, что украинцам будут списаны долги по кредитам на жилье, уничтоженное оккупантами.

19 сентября 2022 года вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, как получить компенсацию за разрушенное жилье.

24 ноября Минсоцполитики в рамках заключенного меморандума с Норвежским советом по делам беженцев передало список заявлений для выплаты денежной помощи 50 тыс. украинцев, которые подали заявку на платформе "єДопомога".

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