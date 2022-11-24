По запросу Международной организации в список включены заявления людей, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях.

Минсоцполитики в рамках заключенного меморандума с Норвежским советом по делам беженцев передало список заявлений для выплаты денежной помощи 50 тыс. украинцев, которые подали заявку на платформе "єДопомога".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив при этом, что по запросу международной организации в список включены заявления людей, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях.

Это уже второй список, предоставленный норвежскому совету по делам беженцев.

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"Обращаем внимание, что после передачи списков на выплату международные организации проводят дополнительную проверку по дедубликации выплат. Напоминаем, решение по оказанию помощи принимают международные организации. Приоритетными являются уязвимые группы людей, в частности внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают детей, малообеспеченные семьи", - отметили в министерстве.

Сообщается, что на сегодня гражданами Украины подано более 10 млн заявок, в связи с чем был временно прекращен сбор заявок на платформе "єДопомога" для их передачи по запросу в международные организации.

Платформа "єДопомога":

Гуманитарная платформа "єДопомога" создана Минсоцполитики при поддержке Минцифры, Всемирного Банка и ПРООН в Украине при финансовой поддержке Швеции. Платформа имеет три направления: денежная помощь от государства ("єДопомога" государственная); получение и предоставление волонтерской помощи ("єДопомога" волонтерская); выплаты от международных организаций ("єДопомога" международная). На платформе можно узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на помощь или предложить поддержать других в обеспечении продуктами питания, одеждой, лекарствами и тому подобное.

Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро. В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПО).

18 октября стало известно, что в Украину поступили 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. По словам главы правительства, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

24 октября стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. Средства будут потрачены на поддержание энергетической и продовольственной безопасности.

25 октября 2022 года Всемирный банк предоставил Украине дополнительные 500 миллионов долларов.

17 ноября 2022 года Всемирный банк заявил о том, что готов предоставить Украине $2 миллиарда.

22 ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн объявила, что ЕК выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро.

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