В конце апреля прекратился отток депозитов из украинских банков - НБУ

В регуляторе отметили, что индекс финансового стресса продолжает снижаться.

В конце апреля прекратился отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения, который был более ограниченным по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов.

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Об этом сообщается в еженедельном банковском обзоре Национального банка Украины.

"Индекс финансового стресса продолжает снижаться. Почти все категории депозитов населения в течение последней недели апреля росли. За неделю, закончившуюся 30 апреля, и гривневые средства населения в целом, и срочные гривневые депозиты выросли на 0,3%", - сообщается в обзоре.

Кроме того, по данным НБУ, валютные средства впервые с начала оттока выросли на 0,2% в долларовом эквиваленте, а темпы сокращения срочных валютных депозитов значительно замедлились по сравнению с предыдущими неделями.

Также отмечается, что гривневые средства населения вторую неделю находятся на максимальных уровнях с начала марта.

В обзоре НБУ сообщается, что с начала апреля стоимость новых срочных гривневых вкладов снизилась, что заметно по краткосрочным депозитам. Ставки по валютным вкладам незначительно выросли, но находятся на низких уровнях (0,9% годовых по 3-месячным депозитам).

"Всплеск стоимости гривневых корпоративных кредитов в марте до конца апреля был полностью компенсирован, ставки вернулись на уровень начала марта. Этому способствовало решение НБУ о снижении учетной ставки на 2 процентных пункта до 8%", - говорится в обзоре.

Что касается работы банков, то, по данным опроса регулятором 17 крупнейших банков, 96% банкоматов и 77% отделений банков работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности бизнеса в Украине в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов при том, что значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса.