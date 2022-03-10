Правительство благодарно США за такую весомую поддержку.

Украина направит экстренную помощь от США в размере 13,6 млрд долларов на нужды Вооруженных сил, гуманитарную помощь и поддержку граждан.

Об этом во время видеообращения заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Палата представителей Конгресса США одобрила экстренный пакет помощи Украине в размере 13,6 миллиардов долларов. Это средства, которые будут направлены на усиление нашей армии, это средства, которые будут направлены на гуманитарную помощь и поддержку украинцев. Мы благодарны нашим американским друзьям за такую серьезную поддержку", - сказал он.

Также премьер выразил благодарность друзьям и партнерам по всему миру за изоляцию Российской Федерации.

"Мы благодарны компаниям, которые покинули российский рынок. Мы благодарны лидерам Евросоюза за очередной пакет санкций против РФ. Агрессор почувствовал, что мир против него. И дальше будет только хуже", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Палата представителей США одобрила выделение Украине помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.

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