В Госказначействе похвастались ростом поступлений ЕСВ в этом году

При этом поступления ЕСВ в апреле сократились на 3,8% - до 22,6 миллиарда гривень.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-апреле 2020 года составили 91,99 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления ЕСВ выросли на 7,19 миллиарда гривень, или на 8,5%.

В апреле текущего года поступления ЕСВ составили 22,59 миллиарда гривень, что на 882,7 миллиона гривень, или на 3,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, доходы общего фонда государственного бюджета Украины по итогам января-апреля 2020 года выполнены на 86,1%, госбюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 миллиарда гривень.

По итогам 2019 года поступления ЕСВ увеличились по сравнению с 2018 годом на 19,9%, или на 45,46 миллиарда гривень, до 273,48 миллиарда гривень.