В Минфине назвали причины невыполнения госбюджета

Госбюджет Украины в феврале недополучил плановые доходы из-за различия фактических и прогнозных макропоказателей, отметили в министерстве.

Государственный бюджет Украины в феврале этого года, как и в январе, недополучил плановые доходы из-за различия фактических и прогнозных макроэкономических показателей, хотя отставание от плана сократилось.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Согласно сообщению, среди причин такой ситуации - укрепление курса гривни, более низкие объемы импорта в долларовом эквиваленте, низкие цены на природный газ и более медленный рост средней заработной платы, чем было учтено в бюджетных показателях на 2020 год.

Так отмечается, что низкие цены на газ и меньшие объемы внутренней добычи газа негативно сказались на доходах от рентной платы.

Кроме того, по данным министерства, низкий рост зарплаты в Украине, в свою очередь, привел к невыполнению росписи доходов от налога и сбора на доходы физических лиц и военного сбора.

В то же время в Минфине сообщили, что в феврале доходы, за администрирование которых отвечает налоговая служба, превысили план на 7,1%, преимущественно благодаря поступлениям по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров.

Как сообщал УНИАН, общий фонд госбюджета Украины в феврале недополучил 6,3% плановых доходов.

В январе госбюджет получил 50,726 млрд грн доходов, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 21,5% ниже - по сравнению с плановым показателем.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 трлн грн, расходы - 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита в 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга в 2,363 трлн грн.