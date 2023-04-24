Финансовое положение Киева в 2022 году не ухудшилось, операционный баланс был положительным.

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева в иностранной валюте на уровне "CC", в национальной - "CCC-".

Как говорится в пресс-релизе агентства, финансовое положение Киева в 2022 году не ухудшилось, операционный баланс был положительным и Fitch предполагает, что в 2023 году ситуация не изменится.

Как говорится в документе, город выполняет все финансовые обязательства, ликвидность значительно улучшилась. В то же время, соообщается, что существует повышенный риск ухудшения ликвидности и способности Киева обслуживать новые долги и поддерживать коммунальные предприятия.

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На ситуацию влияет и неопределенность по темпам восстановления экономики страны, доступ к рынку капитала и стоимость долга после окончания войны.

"Общий долг Киева, включая долг муниципальных предприятий и беспроцентные казначейские кредиты, заключенные до 2014 года, подлежащие списанию государством, уменьшился до 6,16 млрд грн", - говорится в сообщении.

Киев полностью погасил необеспеченный долг специальной финансовой компании PRB Kyiv Finance Plc в 2022 году и не имеет другого непогашенного долга в иностранной валюте.

Война в Украине и Fitch

23 июня 2022 года Fitch понизило рейтинг Украины до преддефолтного.

18 агуста 2022 года агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины.

23 января 2023 года Fitch Ratings проанализировало факторы, которые определят характер войны в этом году.

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